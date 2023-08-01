FT: ЗСУ отримають більше снарядів 155 мм із Південної Кореї та Болгарії. США уклали угоду

США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

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За словами американських чиновників, США вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю на постачання снарядів в Україну і ведуть переговори з Японією про те саме.

Вони зазначають, що Білий дім хоче збільшити постачання боєприпасів для підтримки наступу Збройних Сил України.

У США кажуть, що зосереджені на доставці більшої кількості снарядів калібру 155 мм у короткостроковій перспективі, а також на нарощуванні виробництва у найближчі два роки.

Офіційні особи сказали, що Вашингтон знав, що через високу витрату боєприпасів в Україні почнуться перебої з постачанням і активізував зусилля з передання снарядів, коли війна "вступила у вирішальну фазу".

25 липня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker.

14 липня 2023 року видання China Times писало, що США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113.

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