FT: ЗСУ отримають більше снарядів 155 мм із Південної Кореї та Болгарії. США уклали угоду
США уклали угоди з Південною Кореєю та Болгарією на постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела.
За словами американських чиновників, США вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю на постачання снарядів в Україну і ведуть переговори з Японією про те саме.
Вони зазначають, що Білий дім хоче збільшити постачання боєприпасів для підтримки наступу Збройних Сил України.
У США кажуть, що зосереджені на доставці більшої кількості снарядів калібру 155 мм у короткостроковій перспективі, а також на нарощуванні виробництва у найближчі два роки.
Офіційні особи сказали, що Вашингтон знав, що через високу витрату боєприпасів в Україні почнуться перебої з постачанням і активізував зусилля з передання снарядів, коли війна "вступила у вирішальну фазу".
- 25 липня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker.
- 14 липня 2023 року видання China Times писало, що США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.
- Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113.
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