Кулеба: Україна отримає близько 170 000 снарядів від ЄС до кінця березня

Міністр закордонних справ повідомив про це після розмови з очільником євродипломатії

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

До кінця березня Європейський Союз планує надати Україні майже 170 000 артилерійських боєприпасів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачань. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після телефонної розмови з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

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"Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 000 боєприпасів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачань", – написав він.

Також під час розмови Боррель підтвердив повну солідарність Євросоюзу з Україною, голова МЗС подякував посадовцю за його персональне лідерство та підтримку впродовж останніх двох років.

За словами Кулеби, ЄС ухвалив історичні рішення щодо надання зброї Україні, запровадження санкцій проти РФ, початку переговорів про вступ України та підтримки формули миру президента Володимира Зеленського.

"Багато вдосконалень і рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке ухвалення", – зазначив міністр закордонних справ.

Також сьогодні стало відомо, що впродовж наступного року Велика Британія витратить 245 млн фунтів (286,7 млн євро) на закупівлю та активізацію ланцюжків постачань для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли постачати Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000. 7 лютого голова євродипломатії заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40% і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль" і повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

21 лютого генсек НАТО повідомив, що країни-члени НАТО закуповують боєприпаси у "близьких партнерів" Альянсу в Азії, це дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.

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