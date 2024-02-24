Кулеба: Украина получит около 170 000 снарядов от ЕС до конца марта

Министр иностранных дел сообщил об этом после разговора с главой евродипломатии

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

До конца марта Европейский Союз планирует предоставить Украине около 170 000 артиллерийских боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

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"Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует предоставить Украине почти 170 000 боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", – написал он.

Также во время разговора Боррель подтвердил полную солидарность Евросоюза с Украиной, глава МИД поблагодарил чиновника за его персональное лидерство и поддержку за последние два года.

По словам Кулебы, ЕС принял исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против РФ, начале переговоров о вступлении Украины и поддержании формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Многие усовершенствования и решения еще впереди, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие", – отметил министр иностранных дел.

Также сегодня стало известно, что в течение следующего года Великобритания потратит 245 млн фунтов (286,7 млн евро) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали предоставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. 7 февраля глава евродипломатии заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов к концу 2024 года.

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

21 февраля генсек НАТО сообщил, что страны-члены НАТО закупают боеприпасы у "близких партнеров" Альянса в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать из них помощь для Украины.

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