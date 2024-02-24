Кулеба: Украина получит около 170 000 снарядов от ЕС до конца марта
До конца марта Европейский Союз планирует предоставить Украине около 170 000 артиллерийских боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.
"Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует предоставить Украине почти 170 000 боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", – написал он.
Также во время разговора Боррель подтвердил полную солидарность Евросоюза с Украиной, глава МИД поблагодарил чиновника за его персональное лидерство и поддержку за последние два года.
По словам Кулебы, ЕС принял исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против РФ, начале переговоров о вступлении Украины и поддержании формулы мира президента Владимира Зеленского.
"Многие усовершенствования и решения еще впереди, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие", – отметил министр иностранных дел.
Также сегодня стало известно, что в течение следующего года Великобритания потратит 245 млн фунтов (286,7 млн евро) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали предоставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. 7 февраля глава евродипломатии заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов к концу 2024 года.
- 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.
- 21 февраля генсек НАТО сообщил, что страны-члены НАТО закупают боеприпасы у "близких партнеров" Альянса в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать из них помощь для Украины.
Читайте также: Снаряды 155 мм, техника и артиллерия. В Кабмине назвали приоритеты для оборонки на годы