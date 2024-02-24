Скільки Україні потрібно снарядів на день, місяць та рік? Відповідає експерт

На думку Олександра Коваленка, через декілька років Україна бодай на третину зможе забезпечувати себе снарядами власного виробництва

Фото: Генштаб ЗСУ

На рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками, заявив військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

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"Для того, щоб повернутися на якийсь більш-менш такий рівень протидії російським можливостям, нам потрібно повернутися до показника близько 7000 пострілів на добу. Тобто це 210 000 пострілів на місяць, у нас повинно бути в запасі. Якщо ми хочемо вийти на паритет, та навіть в деяких випадках домінування, ми повинні вийти на показник 10 000 пострілів на добу і більше", – заявив він.

Тобто, сказав Коваленко, Україна для рівня паритету з РФ має повинна отримувати від партнерів щомісяця 300 000 боєприпасів.

Аналітик зазначив, що Силам оборони потрібно 3,5-4 млн боєприпасів на рік – для паритету та в деяких випадках домінування над окупантами: йдеться про боєприпаси як 155-го, так і 152-го, 122-го та 105-го калібру, а також танкові постріли, реактивні снаряди тощо.

За словами експерта, Україна сама може виробляти боєприпаси калібру 152-го, 122-го та 120-го калібру, намагається виробляти 155-й калібр – проте цих обсягів на сьогодні "критично недостатньо", аби забезпечувати самих себе.

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Саме тому, пояснює він, більша частина тих снарядів, які Україна зараз використовує, – від партнерів.

На думку Коваленка, власне українське виробництво ще декілька років не зможе навіть на 50% задовольняти потреби країни.

"Бодай хоча б на третину через декілька років ми зможемо забезпечувати себе [снарядами] власного виробництва", – заявив аналітик.

Експерт зауважив, що росіяни мають можливість виготовляти боєприпаси та нарощувати виробництво у порівнянні з 2022 та навіть з 2023 роками.

Сьогодні міністр оборони Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський Союз планує надати Україні майже 170 000 артилерійських боєприпасів до кінця березня.

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31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли постачати Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000. 7 лютого голова євродипломатії заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40% і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль" і повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. 21 лютого генсек НАТО повідомив, що країни-члени НАТО закуповують боєприпаси у "близьких партнерів" Альянсу в Азії, це дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.

24 лютого Міноборони Великої Британії повідомило, що впродовж наступного року країна витратить 245 млн фунтів (286,7 млн євро) на закупівлю та активізацію ланцюжків постачань для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.

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