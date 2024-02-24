Сколько Украине нужно снарядов в день, месяц и год? Отвечает эксперт

По мнению Александра Коваленко, через несколько лет Украина хотя бы на треть сможет снабжать себя снарядами собственного производства

Фото: Генштаб ВСУ

В год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирования над российскими захватчиками, заявил военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

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"Для того чтобы вернуться на какой-то более-менее такой уровень противодействия российским возможностям, нам нужно вернуться к показателю около 7000 выстрелов в сутки. То есть это 210 000 выстрелов в месяц, у нас должно быть в запасе. Если мы хотим выйти на паритет, и даже в некоторых случаях доминирования мы должны выйти на показатель 10 000 выстрелов в сутки и более", – заявил он.

То есть, сказал Коваленко, Украина для уровня паритета из РФ должна получать от партнеров ежемесячно 300 000 боеприпасов.

Аналитик отметил, что Силам обороны нужно 3,5-4 млн боеприпасов в год – для паритета и в некоторых случаях доминирование над оккупантами: речь идет о боеприпасах как 155-го, так и 152-го, 122-го и 105-го калибра, а также танковые выстрелы, реактивные снаряды и т.д.

По словам эксперта, Украина сама может производить боеприпасы калибра 152-го, 122-го и 120-го калибра, пытается производить 155-й калибр – однако этих объемов на сегодняшний день "критически недостаточно", чтобы обеспечивать самих себя.

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Именно поэтому, объясняет он, большая часть снарядов, которые Украина сейчас использует, – от партнеров.

По мнению Коваленко, собственное украинское производство еще несколько лет не сможет даже на 50% удовлетворять потребности страны.

"Пожалуй хотя бы на треть через несколько лет мы сможем обеспечивать себя [снарядами] собственного производства", – заявил аналитик.

Эксперт отметил, что россияне имеют возможность производить боеприпасы и наращивать производство по сравнению с 2022 и даже с 2023 годами.

Сегодня министр обороны Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский Союз планирует предоставить Украине почти 170 000 артиллерийских боеприпасов до конца марта.

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31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали предоставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. 7 февраля глава евродипломатии заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов к концу 2024 года.

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. 21 февраля генсек НАТО сообщил, что страны-члены Альянса закупают боеприпасы у "близких партнеров" Альянса в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать с них помощь для Украины.

24 февраля Минобороны Великобритании сообщило, что в течение следующего года страна потратит 245 млн фунтов (286,7 млн евро) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины.

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