Мобілізація. Для двох років достатньо 500 000, призвуть не одномоментно – аналітик

За словами Олександра Коваленка, ці цифри актуальні для сьогоднішньої ситуації, котра може змінитися

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

На наступні два роки Україні достатньо призвати 500 000 осіб для ротації та закриття інших мобілізаційних потреб. Це не відбуватиметься одномоментно: скоріш за все, буде мобілізовано по 40 000-60 000 людей щомісяця. Про це заявив військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

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"В принципі, та кількість, про яку вже говорили - 500 000 – достатня кількість для проведення ротаційних потреб та інших мобілізаційних потреб. Цієї кількості може вистачити на наступні два роки. Для проведення ротації й всього іншого. Це не одразу буде, звісно ж, якщо ми говоримо про цю кількість", – заявив він.

За словами Коваленко, 500 000 людей буде мобілізовано не одночасно, а скоріше за все щомісяця призиватиметься по 40 000-60 000.

Аналітик пояснив, що відповідно призиватиметься обмежена кількість осіб, яка буде готуватися також відбуватиметься забезпечення штатної компенсації підрозділів тощо.

"І після цього тільки через, в найкращому випадку, три або чотири місяці вони будуть відправлені для ротації з підрозділами, які знаходяться в зоні бойових дій, для підсилення, якщо це будуть нові підрозділи", – зауважив він.

Коваленко підкреслив, що в принципі на закриття цих потреб впродовж наступних двох років достатньо 500 000 мобілізованих. Водночас, зауважив він, ці цифри актуальні для сьогоднішньої ситуації, проте вона може змінитися "будь-якої миті".

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Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Також на LIGA.net є великий розбір цього документа.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні. Костенко повідомив, що нардепи внесли понад 4000 правок до законопроєкту. Парламентар від ЄС Олексій Гончаренко повідомив, що друге голосування за документ, щоб ухвалити його в цілому, може відбутися 6 березня.

Нардеп від СН Олександр Федієнко повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію депутати внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

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