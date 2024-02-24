Мобилизация. Для двух лет достаточно 500 000, призовут не одномоментно – аналитик

По словам Александра Коваленко, эти цифры актуальны для сегодняшней ситуации, которая может измениться

Военный билет (Фото: Depositphotos)

На следующие два года Украине достаточно призвать 500 000 человек для ротации и закрытия других мобилизационных нужд. Это не будет происходить одномоментно: скорее всего, будет мобилизировано по 40 000-60 000 человек ежемесячно. Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

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"В принципе, то количество, о котором уже говорили – 500 000 – достаточное количество для проведения ротационных потребностей и других мобилизационных потребностей. Этого количества может хватить на следующие два года. Для проведения ротации и всего остального. Это не сразу будет, конечно, если мы говорим об этом количестве", – заявил он.

По словам Коваленко, 500 000 человек будут мобилизованы не одновременно, а, скорее всего, ежемесячно будет призываться по 40 000-60 000.

Аналитик пояснил, что соответственно будет призываться ограниченное количество лиц, которые будут готовиться, также будет происходить обеспечение штатной компенсации подразделений и т.д.

"И после этого только через, в лучшем случае, три или четыре месяца они будут отправлены для ротации с находящимися в зоне боевых действий подразделениями для усиления, если это будут новые подразделения", – отметил он.

Коваленко подчеркнул, что в принципе для закрытия этих потребностей в течение следующих двух лет достаточно 500 000 мобилизованных. В то же время, отметил он, эти цифры актуальны для сегодняшней ситуации, однако она может измениться "в любой момент".

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Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. Также на LIGA.net есть большой разбор этого документа.

есть большой разбор этого документа. 7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении. Костенко сообщил, что нардепы внесли более 4000 поправок в законопроект. Парламентарий от ЕС Алексей Гончаренко сообщил, что второе голосование за документ, чтобы принять его в целом, может состояться 6 марта.

Нардеп от СН Александр Федиенко сообщил, что в законопроект о мобилизации депутаты внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

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