800 тысяч снарядов для ВСУ. Бельгия даст 200 млн евро на чешскую инициативу – премьер
Александр де Кроо (Фото: EPA)

Бельгия предоставит 200 млн евро на инициативу Чехии по закупке 800 000 снарядов разных калибров для Украины. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо.

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет каждый день. Но мы можем дать президенту Владимиру Зеленскому то, о чем он просил, – больше боеприпасов для отражения российского агрессора", – написал он.

По словам де Кроо, Бельгия профинансирует на 200 млн евро чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

Премьер отметил, что "в следующие недели" поступит больше боеприпасов.

  • 17 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.
  • 21 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса закупают боеприпасы у "близких партнеров" в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать из них помощь для Украины.
  • 24 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский Союз планирует предоставить Украине почти 170 000 артиллерийских боеприпасов до конца марта.

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