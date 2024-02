800 тысяч снарядов для ВСУ. Бельгия даст 200 млн евро на чешскую инициативу – премьер

Бельгия предоставит 200 млн евро на инициативу Чехии по закупке 800 000 снарядов разных калибров для Украины. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо.

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет каждый день. Но мы можем дать президенту Владимиру Зеленскому то, о чем он просил, – больше боеприпасов для отражения российского агрессора", – написал он.

По словам де Кроо, Бельгия профинансирует на 200 млн евро чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

Премьер отметил, что "в следующие недели" поступит больше боеприпасов.

We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.



But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.



Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.



More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO