Германия даст "трехзначную миллионную сумму" на артснаряды для ВСУ

Точная сумма, которую страна выделит на закупку боеприпасов для Украины, не называется

Штеффен Хебештрайт (Фото: правительство Германии)

Германия примет участие в чешской инициативе по закупке 800 000 артиллерийских снарядов на нужды украинской армии. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, цитирует издание Tagesschau.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, правительство вносит "трехзначную миллионную сумму" в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Сколько денег предоставит Германия, Хебештрайт не уточнил.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал чешскую инициативу – заявил, что члены Альянса закупают снаряды у "близких партнеров" в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать с них помощь для Украины.