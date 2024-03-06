Германия даст "трехзначную миллионную сумму" на артснаряды для ВСУ
Германия примет участие в чешской инициативе по закупке 800 000 артиллерийских снарядов на нужды украинской армии. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, цитирует издание Tagesschau.
По его словам, правительство вносит "трехзначную миллионную сумму" в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Сколько денег предоставит Германия, Хебештрайт не уточнил.
17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал чешскую инициативу – заявил, что члены Альянса закупают снаряды у "близких партнеров" в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать с них помощь для Украины.
- 28 февраля премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о выделении 100 млн евро, с помощью которых профинансируют поставки сотен тысяч боеприпасов, найденных Чехией для Украины.
- В тот же день сообщалось, что Бельгия даст 200 млн евро на чешскую инициативу, о чем заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.
- 5 марта французский президент Макрон поддержал чешскую инициативу по закупке 800 000 снарядов для Украины.