Макрон підтримав чеську ініціативу щодо закупівлі 800 000 снарядів для ЗСУ
Президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання сотень тисяч артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу. Про це повідомило видання Bloomberg.
За словами Макрона, Франція візьме участь у цій ініціативі, не пропонуючи фінансових деталей. Він зауважив, що Європейський фонд миру ЄС також може бути частково використаний для її фінансування.
"Чеська ініціатива надзвичайно корисна, ми її підтримуємо і будемо брати в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні і сумісні з обладнанням, яке ми доставили", – сказав Макрон у вівторок у Празі разом із президентом Чехії.
У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага виявила близько 800 000 боєприпасів, які можна купити в країнах, що не входять до ЄС, і доставити за кілька тижнів, якщо будуть гроші. Через кілька днів Макрон прийняв лідерів у Парижі, щоб обговорити підтримку України, зокрема чеську пропозицію.
- 31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.
- 7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%, і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.
- Нідерланди зобов'язалися внести 250 млн євро у чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року.
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