800 000 снарядів для ЗСУ. Міністр оборони Фінляндії заявив, що гроші потрібні "негайно"

Антті Хакканен (Фото - EPA)

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав Захід "негайно" посилити підтримку України. Про це він заявив у програмі фінського медіа Yle.

За словами Хяккянена, Європа не усвідомила серйозності війни крізь призму історії та не надала Україні достатньої підтримки.

У контексті чеської ініціативи про передачу Україні 800 000 артилерійських боєприпасів, оцінна вартість яких становить близько 1,3 млрд євро, фінський міністр заявив, що "гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно".