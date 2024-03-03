800 000 снарядів для ЗСУ. Міністр оборони Фінляндії заявив, що гроші потрібні "негайно"
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав Захід "негайно" посилити підтримку України. Про це він заявив у програмі фінського медіа Yle.
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За словами Хяккянена, Європа не усвідомила серйозності війни крізь призму історії та не надала Україні достатньої підтримки.
У контексті чеської ініціативи про передачу Україні 800 000 артилерійських боєприпасів, оцінна вартість яких становить близько 1,3 млрд євро, фінський міністр заявив, що "гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно".
- Після заяви президента Чехії про 800 000 боєприпасів, які можуть бути передані Україні, прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що його країна надасть 200 млн євро на цю ініціативу.
- Нідерланди зобов'язалися внести 250 млн євро у чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів.