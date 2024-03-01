Новий пакет військової допомоги від Нідерландів: 250 млн євро на снаряди і катери для ЗСУ

Надувний човен (Фото: Міністерство оборони Нідерландів)

1 березня уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для України, в який увійшли боєприпаси та плавзасоби. Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів.

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Держава зобов'язалася внести 250 млн євро у чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Крім того, Нідерланди нададуть додаткову допомогу у вигляді боєприпасів на суму 100 млн євро, про що було оголошено минулого понеділка.

У новий пакет військової допомоги увійшли плавзасоби, а саме 14 надувних човнів із жорстким корпусом, вісім воєнізованих річкових патрульних катерів і десантно-штурмовий катер CB90.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. Мова йде про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах. Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що держава надасть 200 млн євро на ініціативу Чехії щодо боєприпасів для України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував чеську ініціативу – заявив, що члени Альянсу закуповують снаряди у "близьких партнерів" в Азії, це дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.

29 січня стало відомо, що Нідерланди виділили 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України.

28 лютого прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив про виділення 100 млн євро, за допомогою яких профінансують постачання сотень тисяч боєприпасів, які Чехія знайшла для України.

В той же день стало відомо, що Нідерланди для України замовили у Чехії дев’ять самохідних гаубиць DITA.

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