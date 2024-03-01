Новый пакет военной помощи от Нидерландов: 250 млн евро на снаряды и катера для ВСУ

Надувная лодка (Фото: Министерство обороны Нидерландов)

1 марта правительство Нидерландов выделило новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы и плавсредства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

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Государство обязалось внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Кроме того, Нидерланды окажут дополнительную помощь в виде боеприпасов на сумму 100 млн евро, о чем было объявлено в минувший понедельник.

В новый пакет военной помощи вошли плавсредства, а именно 14 надувных лодок с жестким корпусом, восемь военизированных речных патрульных катеров и десантно-штурмовой катер CB90.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сообщил, что государство предоставит 200 млн евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал чешскую инициативу – заявил, что члены Альянса закупают снаряды у "близких партнеров" в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать с них помощь для Украины.

29 января стало известно, что Нидерланды выделили 87 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.

28 февраля премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о выделении 100 млн евро, с помощью которых профинансируют поставки сотен тысяч боеприпасов, найденных Чехией для Украины.

В тот же день стало известно, что Нидерланды для Украины заказали у Чехии девять самоходных гаубиц DITA.

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