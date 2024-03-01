Премʼєр Нідерландів приїхав до Харкова: підписав із Зеленським безпекову угоду

Документ підписано в межах Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі

Володимир Зеленський і Марк Рютте (Фото: Офіс президента України)

1 березня президент Володимир Зеленський і прем’єр Нідерландів Марк Рютте провели зустріч у Харкові й підписали угоду про безпекове співробітництво. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

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Угода передбачає співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії. Вона діятиме протягом 10 років з моменту підписання.

У документі зазначається, що до кінця 2024 року Нідерланди нададуть Україні військову допомогу на 2 млрд євро. Крім цього, гарантується постачання засобів протиповітряної оборони, артилерії, бронетехніки та далекобійних ракет.

Угодою було визначено механізм 24-годинного екстреного реагування в разі повторної військової агресії проти України.

У невійськовій сфері передбачено посилення співпраці в економіці, запровадженні нових санкцій проти Росії та у сфері протидії гібридним загрозам.

На сайті ОП опубліковано повний текст угоди, у документі 14 пунктів – про забезпечення стійких ЗСУ, здатних захистити Україну зараз і в майбутньому, про співпрацю з оборонною промисловістю, співпрацю у випадку майбутнього збройного нападу, про зміцнення відновлення, економічної стабільності та стійкості України, про санкції тощо.

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