Премʼєр Нідерландів приїхав до Харкова: підписав із Зеленським безпекову угоду
1 березня президент Володимир Зеленський і прем’єр Нідерландів Марк Рютте провели зустріч у Харкові й підписали угоду про безпекове співробітництво. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Угода передбачає співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії. Вона діятиме протягом 10 років з моменту підписання.
У документі зазначається, що до кінця 2024 року Нідерланди нададуть Україні військову допомогу на 2 млрд євро. Крім цього, гарантується постачання засобів протиповітряної оборони, артилерії, бронетехніки та далекобійних ракет.
Угодою було визначено механізм 24-годинного екстреного реагування в разі повторної військової агресії проти України.
У невійськовій сфері передбачено посилення співпраці в економіці, запровадженні нових санкцій проти Росії та у сфері протидії гібридним загрозам.
На сайті ОП опубліковано повний текст угоди, у документі 14 пунктів – про забезпечення стійких ЗСУ, здатних захистити Україну зараз і в майбутньому, про співпрацю з оборонною промисловістю, співпрацю у випадку майбутнього збройного нападу, про зміцнення відновлення, економічної стабільності та стійкості України, про санкції тощо.
- 12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст – тут.
- 16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.
- 17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.
- 23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією, а 24 лютого – з Італією.
- Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.
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