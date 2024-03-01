Премьер Нидерландов приехал в Харьков: подписал с Зеленским соглашение о безопасности
1 марта президент Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте провели встречу в Харькове и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Соглашение предусматривает сотрудничество в целях дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии. Оно будет действовать в течение 10 лет с момента подписания.
В документе отмечается, что до конца 2024 года Нидерланды предоставят Украине военную помощь на 2 млрд евро. Кроме того, гарантируется поставка средств противовоздушной обороны, артиллерии, бронетехники и дальнобойных ракет.
Соглашением был определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.
В невоенной сфере предусмотрено усиление сотрудничества в экономике, введении новых санкций против России и в сфере противодействия гибридным угрозам.
На сайте ОП опубликован полный текст соглашения, в документе 14 пунктов:
→ Сфера применения Соглашения;
→ Обеспечение устойчивых вооруженных сил, способных защитить Украину сейчас и в будущем;
→ Сотрудничество в оборонной промышленности;
→ Сотрудничество в случае предстоящего вооруженного нападения;
→ Укрепление восстановления, экономической стабильности и устойчивости Украины;
→ Невоенные угрозы безопасности;
→ Содействие привлечению к ответственности;
→ Санкции;
→ Поддержка евроатлантической интеграции Украины;
→ Двусторонние отношения;
→ Осуществление сотрудничества;
→ Исполнительная и техническая процедура;
→ Срок действия Соглашения;
→ Процедурные положения
- 12 января договор о безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст – здесь.
- 16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцем. Полный текст – здесь.
- 17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.
- 23 февраля Украина подписала договор о безопасности с Данией, а 24 февраля – с Италией.
- Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.