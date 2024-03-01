Премьер Нидерландов приехал в Харьков: подписал с Зеленским соглашение о безопасности

Документ подписан в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе

Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: Офис президента Украины)

1 марта президент Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте провели встречу в Харькове и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Соглашение предусматривает сотрудничество в целях дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии. Оно будет действовать в течение 10 лет с момента подписания.

В документе отмечается, что до конца 2024 года Нидерланды предоставят Украине военную помощь на 2 млрд евро. Кроме того, гарантируется поставка средств противовоздушной обороны, артиллерии, бронетехники и дальнобойных ракет.

Соглашением был определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины.

В невоенной сфере предусмотрено усиление сотрудничества в экономике, введении новых санкций против России и в сфере противодействия гибридным угрозам.

На сайте ОП опубликован полный текст соглашения, в документе 14 пунктов:

→ Сфера применения Соглашения;

→ Обеспечение устойчивых вооруженных сил, способных защитить Украину сейчас и в будущем;

→ Сотрудничество в оборонной промышленности;

→ Сотрудничество в случае предстоящего вооруженного нападения;

→ Укрепление восстановления, экономической стабильности и устойчивости Украины;

→ Невоенные угрозы безопасности;

→ Содействие привлечению к ответственности;

→ Санкции;

→ Поддержка евроатлантической интеграции Украины;

→ Двусторонние отношения;

→ Осуществление сотрудничества;

→ Исполнительная и техническая процедура;

→ Срок действия Соглашения;

→ Процедурные положения