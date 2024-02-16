Безпекова угода між Україною та Францією – повний текст

Фото: Офіс президента

Офіс президента опублікував текст безпекової угоди між Україною та Францією, котру сьогодні підписали лідери країн Володимир Зеленський та Емманюель Макрон у Парижі.

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Основні складові довгострокових безпекових зобов’язань Франції щодо України:

→ надання всебічної допомоги Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, а також економічного відновлення та відбудови;

→ запобігання, активне стримування та заходи, які мають бути вжиті, стосовно будь-якої нової агресії з боку Російської Федерації;

→ підтримка інтеграції України до європейських та євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки вступу України до ЄС та оперативної сумісності з НАТО.

Співпраця у сфері безпеки

→ Франція надаватиме військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку РФ, на двосторонній основі через угоди й через установи та організації, стороною яких Україна є;

→ Франція сприятиме зміцненню військового потенціалу, стійкості та економічної стабільності України з метою стримування будь-якої майбутньої агресії;

→ З метою забезпечення більш ефективної реалізації цієї співпраці Україна з допомогою Франції постійно та ефективно підтримуватиме та розвиватиме свою здатність протистояти збройній агресії.

→ Франція допоможе Україні приєднатися до колективних інструментів боротьби з іноземним втручанням та маніпулюванням інформацією.

Також передбачається співпраця для покращення спроможностей України протидіяти іноземному втручанню та інформаційним маніпуляціям, насамперед російській пропаганді та дезінформаційним кампаніям, обмінюватимуться досвідом, а також сприятимуть розробці спільних освітніх і навчальних програм для фахівців із цілісності інформації.

Окрім цього угода передбачає співпрацю у сфері кібербезпеки, зокрема шляхом посилення кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури від кібератак, одночасно підтримуючи модернізацію та реформування архітектури безпеки України, а також надаючи Україні міжнародну технічну допомогу.

Щодо захисту критичної інфраструктури, то Франція сприятиме розвитку спроможностей захисту критичної інфраструктури України, у тому числі військовими засобами, надаючи пріоритет, але не обмежуючись сучасними засобами протиповітряної оборони. Також йдеться про обмін інформацією та досвідом між країнами. Також Франція зобов'язується працювати з Україною над визначенням джерел фінансування для розвитку захисту і стійкості критичної інфраструктури.

Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу

→ У разі майбутнього російського збройного нападу на Україну, на прохання одного з Учасників, Учасники протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії;

→ У такому випадку Франція надасть Україні швидку та тривалу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх сферах відповідно до потреб та економічну допомогу; накладатиме на Росію витрати, зокрема економічні, і консультуватиметься з Україною щодо її потреб у здійсненні її права на самооборону.

Співробітництво в галузі військової та оборонної промисловості

→ Учасники працюватимуть разом та з іншими партнерами України над тим, щоб забезпечити здатність українських Сил безпеки та оборони повністю відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, а також підвищити стійкість України, щоб вона була достатньою для стримування та оборони від майбутніх нападів;

→ До цього входить: робота Учасників над створенням стійких сил, здатних захищати Україну сьогодні й стримувати російську агресію в майбутньому, у вигляді послідовного надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах, надаючи пріоритет, але не обмежуючись, протиповітряній обороні, артилерії, далекобійним засобам ураження, бронетехніці, спроможностям Повітряних сил та іншим критично важливим спроможностям;

→ Франція разом з іншими міжнародними партнерами допомагатиме Україні зміцнювати свою спроможність стримувати та оборонятися від зовнішніх агресорів шляхом розвитку майбутніх Сил оборони, дедалі більш взаємосумісних з НАТО та які сприятимуть внеску в сили НАТО. Це включає розвиток сучасного оборонного сектора в Україні та шлях до майбутнього в НАТО.

Загалом до цього входить співробітництво щодо:

→ військової техніки;

→ навчання військових;

→ підтримки техобслуговування;

→ підтримки реформування оборонного сектора;

→ підтримка ініціатив із кіберзахисту та стійкості, зокрема щодо гібридних загроз;

→ допомога системі медзабезпечення для лікування та реабілітації українських військових;

→ підтримка розвитку Сил оборони, зокрема розробка концепцій майбутніх Збройних сил та перехід до стандартів НАТО;

→ підтримка охорони кордонів.

Співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу

→ Франція сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на території України та спільного виробництва для виготовлення пріоритетних видів озброєння і боєприпасів;

→ Учасники сприятимуть створенню спільних підприємств, зокрема з обслуговування й ремонту озброєння та військової техніки;

→ Франція працюватиме з Україною над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України та заохочення інвестицій у нові потужності;

→ Учасники спільно працюватимуть над усуненням проблем, також вестимуть роботу над посиленням захисту переданих технологій та прав інтелектуальної власності та сприятимуть обміну інформації у цій сфері один з одним у межах спільних програм з розробки нових озброєнь та техніки;

→ Франція підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості в систему безпеки й оборони НАТО та ЄС.

Щодо гуманітарної допомоги, то Франція зобов'язується продовжувати її надання для українців в умовах агресії РФ. Також йдеться про зобов'язання країни разом із партнерами сприяти відновленню України.

Франція прагнутиме продовжувати тривалу підтримку, зокрема щодо транспорту, енергетики, сільського господарства, водопостачання, гуманітарного розмінування, критичної інфраструктури, цифрових технологій, житлового господарства та охорони здоров’я.

Підтримка програми реформ в Україні

→ Україна прагне продовжувати програму реформ у процесі вступу до ЄС, продовжить системні реформи у секторах оборони та безпеки, включаючи цивільний нагляд за Збройними силами, а також щодо ефективності й прозорості оборонних інституцій та оборонної промисловості України;

→ Україна працюватиме над поглибленням ключових реформ у сферах правосуддя та верховенства права, боротьби з корупцією і відмиванням грошей, модернізації свого державного апарату, децентралізації, захисту прав осіб, які належать до меншин, прозорості та належного врядування як в економічному секторі, так і в секторі безпеки та оборони;

→ Франція зобов'язується надавати технічну підтримку для впровадження необхідних реформ, це передбачає направлення технічних фахівців, інтегрованих в українські державні органи.

Щодо відновлення та відбудови України, то Франція прагнутиме й надалі сприяти залученню приватних підприємств, місцевого самоврядування та неурядових організацій до цього процесу.

Україна своєю чергою продовжуватиме впроваджувати реформи, необхідні для вступу в ЄС та у межах плану з відновлення. Франція допомагатиме у реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також сприятиме стабілізації на звільнених, прифронтових та прикордонних з РФ територіях.

Стосовно компенсації втрат, шкоди та збитків, завданих російською агресією, то учасники продовжать працювати з державами "Групи семи" та іншими сторонами для створення компенсаторного механізму для відшкодування відповідних збитків.

Санкції

→ Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна агресії Росії продовжувала зростати, у тому числі через санкції та експортний контроль

→ Франція вживатиме рішучих заходів разом зі своїми партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій і зміцнення власної стійкості проти незаконного фінансування, пов’язаного з Росією, та осіб, пов’язаних з російською владою;

→ Учасники надаватимуть один одному відповідну та актуальну інформацію про підстави для застосування санкцій та іншу релевантну інформацію, згідно з відповідними національними зобов’язаннями і законодавством.

Також учасники прагнутимуть притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини та інші міжнародні злочини, скоєні в Україні або проти неї під час агресивної війни Росії відповідно до міжнародного права. Учасники продовжуватимуть свою участь в роботі Коаліції щодо пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Угода діятиме впродовж десяти років з дати підписання. У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, учасники ухвалять рішення щодо її подальшого статусу.

Угода може бути припинена одним з учасників – через письмове повідомлення. У такому випадку угода припинить діяти через пів року.

Документ може бути змінений та доповнений за взаємною згодою учасників.

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