Соглашение по безопасности между Украиной и Францией – полный текст

Документ будет действовать в течение 10 лет

Фото: Офис президента

Офис президента опубликовал текст соглашения о безопасности между Украиной и Францией, которое сегодня подписали лидеры стран Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Париже.

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Основные составляющие долгосрочных обязательств безопасности Франции в отношении Украины:

→ предоставление всесторонней помощи Украине для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и восстановления;

→ предотвращение, активное сдерживание и предпринимаемые меры в отношении любой новой агрессии со стороны Российской Федерации;

→ поддержка интеграции Украины в европейские и евроатлантические институты, в частности путем поддержки вступления Украины в ЕС и оперативной совместимости с НАТО.

Сотрудничество в сфере безопасности

→ Франция будет оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла защитить свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от агрессии со стороны РФ, на двусторонней основе через соглашения и учреждения и организации, стороной которых Украина является;

→ Франция будет способствовать укреплению военного потенциала, устойчивости и экономической стабильности Украины с целью сдерживания любой агрессии;

→ В целях обеспечения более эффективной реализации этого сотрудничества Украина с помощью Франции будет постоянно и эффективно поддерживать и развивать свою способность противостоять вооруженной агрессии.

→ Франция поможет Украине присоединиться к коллективным инструментам борьбы с иностранным вмешательством и манипулированием информацией.

Также предполагается сотрудничество для улучшения способностей Украины противодействовать иностранному вмешательству и информационным манипуляциям , в первую очередь российской пропаганде и дезинформационным кампаниям, обмениваться опытом, а также будет способствовать разработке совместных образовательных и учебных программ для специалистов по целостности информации.

Кроме этого, соглашение предусматривает сотрудничество в сфере кибербезопасности , в частности, путем усиления киберустойчивости и защиты критической инфраструктуры от кибератак, одновременно поддерживая модернизацию и реформирование архитектуры безопасности Украины, а также оказывая Украине международную техническую помощь.

Что касается защиты критической инфраструктуры , то Франция будет способствовать развитию способностей защиты критической инфраструктуры Украины, в том числе военными средствами, предоставляя приоритет, но не ограничиваясь современными средствами противовоздушной обороны. Также речь идет об обмене информацией и опытом между странами. Также Франция обязуется работать с Украиной над определением источников финансирования для развития защиты и устойчивости критической инфраструктуры.

Сотрудничество в случае предстоящего вооруженного нападения

→ В случае предстоящего российского вооруженного нападения на Украину, по просьбе одного из Участников, Участники в течение 24 часов проведут консультации по определению мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии;

→ В таком случае Франция предоставит Украине скорую и длительную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех сферах в соответствии с потребностями и экономическую помощь; он будет налагать на Россию расходы, в том числе экономические, и консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей в осуществлении ее права на самооборону.

Сотрудничество в области военной и оборонной промышленности

→ Участники будут работать вместе и с другими партнерами Украины над тем, чтобы обеспечить способность украинских сил безопасности и обороны полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года, а также повысить устойчивость Украины, чтобы она была достаточной для сдерживания и обороны от будущих приступов;

→ В это входит: работа Участников над созданием устойчивых сил, способных защищать Украину сегодня и сдерживать российскую агрессию в будущем, посредством последовательного оказания помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберсферах, предоставляя приоритет, но не ограничиваясь, противовоздушной обороне, артиллерии, дальнобойным средствам поражения, бронетехнике, способностям Воздушных сил и другим критически важным возможностям;

→ Франция вместе с другими международными партнерами будет помогать Украине укреплять свою способность сдерживать и обороняться от внешних агрессоров путем развития будущих сил обороны, все более взаимосвязанных с НАТО и способствующих вкладу в силы НАТО. Это включает в себя развитие современного оборонного сектора в Украине и путь к будущему в НАТО.

В целом в это входит сотрудничество по:

→ военной техники ;

→ обучение военных ;

→ поддержки техобслуживания ;

→ поддержки реформирования оборонного сектора;

→ поддержка инициатив по киберзащите и устойчивости, в частности, относительно гибридных угроз ;

→ помощь системе медобеспечения для лечения и реабилитации украинских военных;

→ поддержка развития сил обороны, в частности: разработка концепций будущих Вооруженных сил и переход к стандартам НАТО;

→ поддержка охраны границ.

Сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса

→ Франция будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения французских инвестиций, локализации производства на территории Украины и совместного производства для изготовления приоритетных видов вооружения и боеприпасов;

→ Участники будут способствовать созданию совместных предприятий, в частности, по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники;

→ Франция будет работать с Украиной по определению источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины и поощрения инвестиций в новые мощности;

→ Участники будут совместно работать над устранением проблем, также будут вести работу по усилению защиты передаваемых технологий и прав интеллектуальной собственности и будут способствовать обмену информации в этой сфере друг с другом в рамках совместных программ по разработке новых вооружений и техники;

→ Франция будет поддерживать усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности в систему безопасности и обороны НАТО и ЕС.

Что касается гуманитарной помощи , то Франция обязуется продолжать ее предоставление украинцам в условиях агрессии РФ. Также речь идет об обязательствах страны вместе с партнерами содействовать восстановлению Украины.

Франция будет стремиться продолжать длительную поддержку, в частности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения, гуманитарного разминирования, критической инфраструктуры, цифровых технологий, жилищного хозяйства и здравоохранения.

Поддержка программы реформ в Украине

→ Украина стремится продолжать программу реформ в процессе вступления в ЕС, продолжит системные реформы в секторах обороны и безопасности, включая гражданский надзор за Вооруженными силами, а также эффективность и прозрачность оборонных институтов и оборонной промышленности Украины;

→ Украина будет работать над углублением ключевых реформ в сферах правосудия и верховенства права, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, модернизации своего государственного аппарата, децентрализации, защиты прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, прозрачности и надлежащего управления как в экономическом секторе, так и в секторе безопасности и обороны;

→ Франция обязуется оказывать техническую поддержку для внедрения необходимых реформ, что предполагает направление технических специалистов, интегрированных в украинские государственные органы.

Что касается восстановления и восстановления Украины, то Франция будет стремиться и дальше содействовать вовлечению частных предприятий, местного самоуправления и неправительственных организаций в этот процесс.

Украина в свою очередь будет продолжать внедрять реформы, необходимые для вступления в ЕС и в рамках плана восстановления. Франция будет помогать в реинтеграции временно оккупированных территорий, а также будет способствовать стабилизации на освобожденных, прифронтовых и приграничных с РФ территориях.

Что касается компенсации потерь, ущерба и ущерба, причиненного российской агрессией, то участники продолжат работать с государствами "Группы семи" и другими сторонами для создания компенсаторного механизма для возмещения соответствующего ущерба.

Санкции

→ Участники будут продолжать работать над тем, чтобы цена агрессии России продолжала расти, в том числе из-за санкций и экспортного контроля

→ Франция будет принимать решительные меры вместе со своими партнерами по борьбе со всеми формами обхода санкций и укрепления собственной устойчивости против незаконного финансирования, связанного с Россией, и лиц, связанных с российскими властями;

→ Участники будут предоставлять друг другу соответствующую и актуальную информацию об основаниях применения санкций и другую релевантную информацию, согласно соответствующими национальными обязательствами и законодательством.

Также участники будут стремиться привлечь к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие международные преступления, совершенные в Украине или против нее во время агрессивной войны России в соответствии с международным правом. Участники будут продолжать свое участие в работе Коалиции по поиску опций по созданию трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Соглашение будет действовать в течение десяти лет со дня подписания. В случае, если Украина станет членом НАТО до истечения срока действия настоящего Соглашения, участники примут решение о его дальнейшем статусе.

Соглашение может быть прекращено одним из участников – через письменное уведомление. В таком случае сделка перестанет действовать через полгода.

Документ может быть изменен и дополнен по взаимному согласию участников.

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