Безпекова угода між Україною та Німеччиною – повний текст

Фото: Офіс президента

Офіс президента опублікував повний текст угоди про співробітництво між Україною та Німеччиною у сфері безпеки. Раніше її підписали президент Володимир Зеленський та німецький канцлер Олаф Шольц.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Безпекова та військова допомога

→ Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Йдеться про довгострокову військову підтримку української армії для відновлення територіальної цілісності України.

Крім того, Німеччина допомагатиме з оснащенням та тренуванням майбутніх Сил оборони України для стримування та захисту від майбутніх нападів і тиску.

→ Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії цієї угоди.

У цьому пункті договору також наголошується на важливості оборонної співпраці між двома країнами.

"Німеччина та Україна розглянуть шляхи, які дозволять оборонній промисловості України ефективно сприяти відновленню її територіальної цілісності, виступати головним рушієм економічного відновлення та сприяти ефективному стримуванню майбутньої агресії, а також узгодженню стандартів і покращенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами", – йдеться у документі.

→ Німеччина продовжуватиме надавати допомогу і консультації щодо реформування та подальшого розвитку майбутніх Сил оборони України як на двосторонньому рівні, так і з партнерами.

→ Україна та Німеччина мають намір посилити співпрацю з метою протидії загрозам інформаційній безпеці, включно з пропагандою та іншими формами іноземного зловмисного втручання, включно з дезінформацією.

Також країни зобов'язуються співпрацювати у сфері розвідки та безпеки. Йдеться про обмін розвідувальною інформацією та співпрацю, у тому числі у сфері контррозвідки.

Економічна стабільність, стійкість і відновлення, сталий розвиток

→ Йдеться про економічну співпрацю для значних інвестицій приватного сектора, економічного процвітання та економічної інтеграції України, а також сприятливого бізнес-середовища для внутрішніх та міжнародних інвестицій в Україну.

→ Крім того, передбачається інтенсифікація співпраці у таких сферах, як будівельна галузь, кібербезпека, цифрова трансформація / Індустрія 4.0, хімічна промисловість, електроніка / електротехніка, енергетика, сільське господарство, машинобудування, збройова промисловість та "зелена" енергетика / воднева енергетика.

Стійкість енергетичної та іншої критичної інфраструктури

→ Німеччина продовжуватиме надавати довгострокову підтримку енергетичному сектору України загалом, приділяючи особливу увагу переходу до "зеленої" енергетики.

→ Німеччина підтримуватиме Україну у підвищенні стійкості її критично важливої інфраструктури, зокрема енерго-, водо- та теплопостачання.

→ Німеччина сприятиме розвитку спроможностей України у сфері захисту критичної інфраструктури, а також доступу українських фахівців до відповідних міжнародних програм.

Інформаційна безпека

→ Україна та Німеччина продовжать взаємну співпрацю у сфері протидії інформаційним російським та будь-яким іншим маніпуляціям та пропаганді.

Співпраця у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю

→ Україна та Німеччина вживатимуть заходів щодо протидії небезпечній організованій злочинності з боку РФ, зокрема протидіятимуть особам і групам осіб, які намагаються проникнути в українське суспільство, мають злочинний вплив в окремих регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях, та виступають як інструмент гібридної війни для протидії процесам відновлення та примирення в Україні.

Гуманітарна допомога, цивільний захист та стійкість

→ Німецька підтримка міститиме реагування на нагальні потреби, наприклад, шляхом надання захисного спорядження, сприяння розслідуванню та документуванню порушень прав людини та воєнних злочинів у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, а також підтримку громадянського суспільства України.

Співпраця на випадок майбутнього збройного нападу

→ У разі збройного нападу Росії на Україну на запит Києва або Берліна проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

→ Німеччина підтверджує, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових і конституційних вимог та згідно з міжнародним і європейським правом, вона надасть Україні за необхідності швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення на Росію економічних та інших витрат, а також консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН.

→ З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Німеччина та Україна можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх з будь-яким механізмом, який Україна може з часом погодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації від 12 липня 2023 року.

Угода діє протягом 10 років з дня її підписання.

Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня пані посол Наталка Цмоць.

22 січня Польща приєдналася до декларації країн Великої сімки щодо гарантій безпеки для України.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.

12 січня ідентичний договір був укладений між українським президентом та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.

Читайте також: Україна отримує мільярди, але це інвестиція в нашу безпеку – глава МЗС Німеччини