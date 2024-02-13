Україна отримує мільярди, але це інвестиція в нашу безпеку — глава МЗС Німеччини

Бербок заявила, що Путін помиляється, якщо думає, що сили партнерів України виснажуються

Анналена Бербок (Фото: EPA/SARAH MEYSSONNIER)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що військова допомога Україні є інвестицією у безпеку Європи. Про це вона сказала на пресконференції з колегами із Франції та Польщі, цитує її Spiegel.

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За її словами, мільярди інвестицій в Україну є підтримкою власної безпеки Європейського союзу.

"Якщо Путін вважає, що наші сили виснажуються, а наша підтримка слабшає, він повністю помиляється", – сказала Бербок.

Вона наголосила, що Європа продовжить підтримувати Україну.

"Питання про те, як підтримка України може стати ще ефективнішою", – заявила дипломатка.

9 лютого канцлер Німеччини Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні. Він наголосив на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, і додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтона найважливішим для України з початку 2024 року через перспективи подальшої допомоги та сигнал для Росії – Захід може працювати і під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц та його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".

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