Україна отримує мільярди, але це інвестиція в нашу безпеку — глава МЗС Німеччини
Анналена Бербок (Фото: EPA/SARAH MEYSSONNIER)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що військова допомога Україні є інвестицією у безпеку Європи. Про це вона сказала на пресконференції з колегами із Франції та Польщі, цитує її Spiegel.

За її словами, мільярди інвестицій в Україну є підтримкою власної безпеки Європейського союзу.

"Якщо Путін вважає, що наші сили виснажуються, а наша підтримка слабшає, він повністю помиляється", – сказала Бербок.

Вона наголосила, що Європа продовжить підтримувати Україну.

"Питання про те, як підтримка України може стати ще ефективнішою", – заявила дипломатка.

  • 9 лютого канцлер Німеччини Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні. Він наголосив на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.
  • Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, і додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.
  • Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтона найважливішим для України з початку 2024 року через перспективи подальшої допомоги та сигнал для Росії – Захід може працювати і під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц та його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".

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