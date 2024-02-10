Клімкін про візит Шольца до США: Головний з початку року, це сигнал Путіну – Захід працює

Ексочільник МЗС Клімкін вважає, що 2024 рік критичний з погляду на те, щоб показати російському диктатору Путіну – Захід навіть під час виборів може працювати

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає візит німецького канцлера Олафа Шольца до Вашингтону найважливішим для України з початку 2024 року з огляду на перспективи подальшої допомоги та сигналу для Росії – Захід може працювати й під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц та його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців". Про це він повідомив у інтерв'ю LIGA.net.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

9 лютого Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні. Він закцентував на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США та додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.

Клімкін вважає цей візит головним з погляду українських перспектив, оскільки саме між американським президентом Джо Байденом та Шольцом буде "щонайменше погоджуватися стратегія до президентських виборів". Також ексглава МЗС наголосив, що наразі Німеччина – це країна номер два після США.

"Я думаю, хай би Байден та Шольц разом допомогли нам. Домовилися, як побудувати місточки, коли немає американської допомоги", – зауважив він.

Читайте також: Інтерв'ю Путіна Карлсону. Шольц: Висміює те, що Росія робить в Україні, абсурд війни

Ексміністр зазначив, що навіть якщо Сенат та Конгрес проголосують за виділення фінансування на допомогу Україні, а Байден швидко підпише закон – йдеться про тижні й місяці, Україна "це прекрасно розуміє".

"Якщо німці й інші наші друзі перекинуть частину фінансування, як і Європейський Союз та ці 50 млрд євро й перекриють цю велику щілину – це буде дуже важливо для нашої стійкості", – наголосив Клімкін та зазначив, що це буде важливий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, що партнери між собою спілкуються та здатні ухвалювати рішення.

Клімкін зауважив, що Путін ставить на те, що у 2024 році йому вдасться переламати хід війни. З огляду на це він виділив 6% ВВП "безпосередньо на війну, а якщо рахувати повністю, оскільки там третина бюджету закрита – десь 8,5%".

Тому, на думку ексміністра, 2024 рік критичний з погляду на те, щоб показати – Захід навіть під час виборів може працювати. Клімкін акцентував, що "Шольц і його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців" і без німецького канцлера "нічого не вирішується".

Читайте також: Шеппс: Доля України у 2024 році – в руках союзників. Не треба чекати, поки Путін переможе

Зокрема, ексглава МЗС зауважив, що у Шольца теж ситуація непроста, адже права німецька партія "Альтернатива" для Німеччини у деяких східних землях ФРН зараз набирає 35-38% голосів виборців. Він наголосив, що саме в цих землях цьогоріч відбудуться земельні вибори.

"Якщо "Альтернативі" вдасться заблокувати нормальне формування коаліції у федеральних землях – це буде політична криза та удар по сьогоднішній коаліції. Це велика проблема, оскільки німці схаменулися" – додав він.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року, Байден претендує на другий термін. Він офіційно оголосив про свою кандидатуру у квітні 2023 року. Його найбільшим суперником є 45-ий президент Дональд Трамп, який може призначити на ключові держпосади людей, що негативно змінять зовнішню політику США щодо Китаю, НАТО та України.

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

8 лютого у Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню — без міграційної реформи та безпеки кордону.

Головний дипломат ЄС Боррель вважає, що вибори, які пройдуть цьогоріч у багатьох країнах світу, стануть головною мішенню для Росії та її дезінформаційних кампаній.

Читайте також: Арахамія впевнений – питання з грошима США вирішиться за два місяці. На цей час ресурси є