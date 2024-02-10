Арахамія впевнений – питання з грошима США вирішиться за два місяці. На цей час ресурси є

Глава фракції Слуга народу також запевняє, що "без демобілізації мобілізація не відбудеться"

Давид Арахамія (Фото - пресслужба Слуги народу)

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія висловив упевненість у тому, що США все ж таки схвалять виділення додаткового фінансування для України, а наявних наразі ресурсів, за його словами, Україні вистачить на наступні кілька місяців, поки затверджуватиметься рішення. Про це він сказав у інтерв'ю азербайджанському інформагентству Report.

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За його словами, Україна шукатиме можливості фінансування нової мобілізації завдяки внутрішнім джерелам, оскільки ситуація із зовнішнім фінансуванням є досить складною.

Арахамія вважає, що США у найближчі два місяці проголосують за надання допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню.

"У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємося у безпеці", – сказав голова фракції СН.

Коментуючи фінансування нових хвиль мобілізації, за словами Арахамії, "без демобілізації вона не відбудеться".

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"На оснащення та навчання людей, які беруть участь у мобілізації, будуть потрібні додаткові витрати. У цьому питанні у нас також є союзники. Під час підготовки до контрнаступу у нас було понад 200 000 кваліфікованих солдатів. Деякі з них пройшли навчання в Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших закордонних країнах. За наявними домовленостями, навчання проводилися коштом цих країн", – наголосив Арахамія.