Сенат США проголосував за початок дебатів щодо допомоги Україні. Тепер будуть вносити правки

Ухвалення рішення дозволить законодавцям вносити правки до законопроєкту для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

Конгрес США (Фото: EPA/SHAWN THEW)

У Сенаті США просувають питання продовження допомоги Україні. Законодавці схвалили дебати навколо нового пакета, що дозволить вносити правки перед його остаточним ухваленням. Про це повідомляє The Hill.

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Увечері 9 лютого сенатори проголосували за законопроєкт 64 голосами проти 19 (для схвалення потрібно 60 голосів) — 48 демократів, 14 республіканців та два незалежні.

Лідер більшості Демократичної партії Чак Шумер заявив, що голосування "підтримує процес ухвалення надзвичайного пакета заходів щодо національної безпеки в Сенаті".

Він попросив республіканців попрацювати над правками для просування законопроєкту.

Глава меншості Республіканської партії Мітч Макконнелл закликав колег просувати законопроєкт.

"На вас лежить відповідальність, щоб забезпечувати спільну оборону та постачати наступного головнокомандувача інструментами для прояву американської сили", – сказав сенатор.

Наступне засідання заплановане на 19:00 10 лютого за київським часом.

Раніше Сенат США погодився розглянути допомогу Україні окремо від питання про кордон з Мексикою.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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