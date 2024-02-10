Сенат США проголосовал за начала дебатов по помощи Украине. Теперь будут вносить правки

Принятие решение позволит законодателям вносить правки в законопроект для помощи Украине, Израилю и Тайваню

Конгресс США (Фото: EPA/SHAWN THEW)

В Сенате США продолжает продвигаться вопрос продолжения помощи Украине. Законодатели одобрили дебаты вокруг нового пакета, что позволит вносить правки перед его окончательным принятием. Об этом сообщает The Hill.

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Вечером 9 февраля сенаторы проголосовали за законопроект 64 голосами против 19 (для одобрения нужно 60 голосов) — 48 демократов, 14 республиканцев и два независимых.

Лидер большинства Демократической партии Чак Шумер заявил, что голосование "поддерживает процесс принятия чрезвычайного пакета мер по национальной безопасности в Сенате".

Он попросил республиканцев поработать над правками для продвижения законопроекта.

Глава меньшинства Республиканской партии Митч Макконнелл призвал коллег продвигать законопроект.

"На вас лежит ответственность, чтобы обеспечивать общую оборону и снабжать следующего главнокомандующего инструментами для проявления американской силы", — сказал сенатор.

Следующее заседание запланировано на 19:00 10 февраля по киевскому времени.

Ранее Сенат США согласился рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы с Мексикой.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

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