Сенат США проголосовал за начала дебатов по помощи Украине. Теперь будут вносить правки
В Сенате США продолжает продвигаться вопрос продолжения помощи Украине. Законодатели одобрили дебаты вокруг нового пакета, что позволит вносить правки перед его окончательным принятием. Об этом сообщает The Hill.
Вечером 9 февраля сенаторы проголосовали за законопроект 64 голосами против 19 (для одобрения нужно 60 голосов) — 48 демократов, 14 республиканцев и два независимых.
Лидер большинства Демократической партии Чак Шумер заявил, что голосование "поддерживает процесс принятия чрезвычайного пакета мер по национальной безопасности в Сенате".
Он попросил республиканцев поработать над правками для продвижения законопроекта.
Глава меньшинства Республиканской партии Митч Макконнелл призвал коллег продвигать законопроект.
"На вас лежит ответственность, чтобы обеспечивать общую оборону и снабжать следующего главнокомандующего инструментами для проявления американской силы", — сказал сенатор.
Следующее заседание запланировано на 19:00 10 февраля по киевскому времени.
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- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
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