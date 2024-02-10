Арахамия уверен – вопрос с деньгами США решится за два месяца. На это время ресурсы есть

Глава фракции Слуга народа также уверяет, что "без демобилизации мобилизация не состоится"

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия выразил уверенность в том, что США все же одобрят выделение дополнительного финансирования для Украины, а имеющихся сейчас ресурсов, по его словам, Украине хватит на предстоящие несколько месяцев. Об этом он сказал в интервью азербайджанскому информагентству Report.

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По его словам, Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации за счет внутренних источников, так как ситуация с внешним финансированием достаточно сложная.

Арахамия считает, что США в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Израилю, Украине и Тайвани.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", – сказал глава фракции СН.

Комментируя финансирования новых волн мобилизации, то, по словам Арахамии, "без демобилизации она не состоится".

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"На оснащение и обучение людей, участвующих в мобилизации, потребуются дополнительные расходы. В этом вопросе у нас также есть союзники. Во время подготовки к контрнаступлению у нас было более 200 000 обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других зарубежных странах. По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих стран", – подчеркнул Арахамия.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

8 февраля Сенат согласился рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы США.

Следующее заседание запланировано на 19:00 10 февраля по киевскому времени.

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