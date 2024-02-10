Климкин объясняет: отставка Залужного, интервью Карлсона с Путиным, будут ли деньги от США
В новом выпуске "Климкина объясняет" министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин анализирует следующие темы:
- Отставка Залужного: получило ли общество нормальное объяснение;
- От чего зависит реакция украинцев на увольнение Залужного;
- Сенат США сделал первый шаг по помощи Украины. Стоит ли радоваться?
- "Это главный визит с начала года". Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Вашингтон к Джо Байдену: что это значит для Украины;
- Такер Карлсон взял интервью у Путина. Что это дает трампистам
- Зеленскому следует дать интервью Карлсону. Зачем?
Смотрите в новом выпуске "Климкин объясняет" специально для YouTube-канала LIGA.net.