В новом выпуске "Климкина объясняет" министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин анализирует следующие темы:

Смотрите в новом выпуске "Климкин объясняет" специально для YouTube-канала LIGA.net.

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