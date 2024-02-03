Климкин объясняет: "отставка" Залужного, неопределенность Запада и кто убедил Орбана
Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин объясняет "отставку" главнокомандующего Валерия Залужного и последствия для Владимира Зеленского, какие риски принесет "отставка" для помощи Украине. Почему Залужный понятен для Запада, а Зеленский имеет право на подобное кадровое решение. А также как Евросоюз преодолел вето Венгрии и почему Виктор Орбан поддержал 50 млрд евро для Украины. Об этом в новом формате "Климкин Объясняет" специально для Youtube-канала LIGA.net.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube