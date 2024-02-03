Клімкін пояснює: "відставка" Залужного, невизначеність Заходу та хто переконав Орбана
Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін пояснює "відставку" головнокомандувача Валерія Залужного та наслідки для Володимира Зеленського, які ризики принесе "відставка" для допомоги Україні. Чому Залужний "зрозумілий" для Заходу, а Зеленський має право на подібне кадрове рішення. А також як Євросоюз подолав вето Угорщини та чому Віктор Орбан підтримав 50 млрд євро для України. Про це в новому форматі "Клімкін пояснює" спеціально для YouTube-каналу LIGA.net.
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