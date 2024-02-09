Шольц навідався до Сенату США: Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захиститися від РФ
Німецький канцлер Олаф Шольц у межах свого візиту до Вашингтона зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні. Про це він відзвітував на своїй сторінці у соцмережі X (раніше Twitter).
Шольц наголосив під час зустрічі з членами американського Сенату, що Україна потребує підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.
"Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату Сполучених Штатів, які представляють обидві партії", — зазначив він.
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6 лютого агентство Reuters інформувало, що під час візиту Шольц планував зустрітися з американськими законодавцями, керівниками компаній, а також провести перемовини із президентом США Джо Байденом, аби обговорити Україну, НАТО та війну ХАМАС проти Ізраїлю.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном і схвалити допомогу Україні.
- 7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.
- 8 лютого у Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню - без міграційної реформи та безпеки кордону.
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