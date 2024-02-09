Шольц навідався до Сенату США: Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захиститися від РФ

Німецький канцлер Шольц у межах свого візиту до Вашингтона поспілкувався з членами Сенату США, які представляють обидві партії

Американський політик Кріс Кунс та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Фото: Х)

Німецький канцлер Олаф Шольц у межах свого візиту до Вашингтона зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні. Про це він відзвітував на своїй сторінці у соцмережі X (раніше Twitter).

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Шольц наголосив під час зустрічі з членами американського Сенату, що Україна потребує підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

"Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату Сполучених Штатів, які представляють обидві партії", — зазначив він.

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Олаф Шольц на зустрічі з членами Сенату США (Фото: Х)

6 лютого агентство Reuters інформувало, що під час візиту Шольц планував зустрітися з американськими законодавцями, керівниками компаній, а також провести перемовини із президентом США Джо Байденом, аби обговорити Україну, НАТО та війну ХАМАС проти Ізраїлю.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном і схвалити допомогу Україні.

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

8 лютого у Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню - без міграційної реформи та безпеки кордону.

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