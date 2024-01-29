Шольц змінився, коли зрозумів загрозу від Путіна, відчуває ризик світової війни — Зеленський

Зеленський заявив, що хотів би, щоб Шольц був близьким другом України та виявляв лідерство в Європі

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Президент Володимир Зеленський заявив, що його відносини з канцлером Німеччини Олафом Шольцом змінилися після того, як останній зрозумів загрозу з боку диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ARD.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Україна дуже залежить від підтримки США та Європи, а Німеччина відіграє другу роль, якщо порівнювати бюджети на допомогу.

"Мені здається, що канцлер зрозумів деякі речі. Більше зрозумів, що Путін — це загроза, а не прізвище. І це загроза не лише Україні. Він відчуває: якщо Україна не витримає, то Росія буде ближчою до Німеччини. Канцлер розуміє ризик третьої світової війни, хай би де саме Росія атакувала НАТО у разі поразки України", – сказав Зеленський.

Він зазначив: коли Шольц зрозумів його та Україну більше, а також усвідомив ризики, то відчув, що очолює не лише Німеччину, але і є одним із лідерів сьогоднішньої Європи.

"Я б хотів, щоб він був близьким другом України, мені здається, що це важливіше. А ми з ним точно порозуміємося. Ми з ним різні люди, але у нас є спільні розуміння того, що відбувається, і цінності. Але ми різні ментально, різний вік та освіта", – резюмував глава держави.

16 січня 2024 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військових товарів на суму €7 млрд.

19 січня міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все і навіть більше".

24 січня міністр оборони Німеччини заявив, що його країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

Читайте також: Пісторіус: Досягнення РФ незначні, попри "нелюдські" зусилля Путіна