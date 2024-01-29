Шольц изменился, когда понял угрозу от Путина, чувствует риск мировой войны — Зеленский

Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Шольц был близким другом Украины и проявлял лидерство в Европе

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Президент Владимир Зеленский заявил, что его отношения с канцлером Германии Олафом Шольцом изменились после того, как последний понял угрозу со стороны диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD.

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По его словам, Украина сильно зависит от поддержки США и Европы, а Германия играет вторую роль, если сравнивать бюджеты на помощь.

"Мне кажется, что канцлер понял некоторые вещи. Больше осознал, что Путин — это угроза, а не фамилия. И это угроза не только Украине. Он чувствует: если Украина не выдержит, то Россия будет ближе к Германии. Канцлер понимает риск третьей мировой войны, где бы именно Россия ни атаковала НАТО в случае поражения Украины", — сказал Зеленский.

Он отметил, что когда Шольц понял его и Украину больше, а также осознал риски, то почувствовал, что возглавляет не только Германию, но и является одним из лидеров сегодняшней Европы.

"Я бы хотел, чтобы он был близким другом Украины, мне кажется, что это важнее. А мы с ним точно найдем общий язык. Мы с ним разные люди, но у нас есть общие понимание происходящего и ценности. Но мы разные ментально, разный возраст и образование", — резюмировал глава государства.

16 января 2024 года канцлер Германии Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военных товаров на сумму €7 млрд.

19 января министр обороны Германии Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

24 января министр обороны Германии заявил, что его страна в 2024 году и далее будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 000 военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

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