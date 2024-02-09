Шольц посетил Сенат США: Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы защититься от РФ
Немецкий канцлер Олаф Шольц в рамках своего визита в Вашингтон встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Об этом он отчитался на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Шольц подчеркнул во время встречи с членами американского Сената, что Украина нуждается в поддержке, чтобы оградить себя от российской агрессии.
"Было приятно снова пообщаться с членами Сената Соединенных Штатов, представляющими обе партии", — отметил он.
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6 февраля агентство Reuters информировало, что во время визита Шольц планировал встретиться с американскими законодателями, руководителями компаний, а также провести переговоры с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить Украину, НАТО и войну ХАМАС против Израиля.
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- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
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- 8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.
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