Шольц посетил Сенат США: Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы защититься от РФ

Немецкий канцлер Шольц в рамках своего визита в Вашингтон пообщался с членами Сената США, представляющими обе партии

Американский политик Крис Кунс и канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Х)

Немецкий канцлер Олаф Шольц в рамках своего визита в Вашингтон встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Об этом он отчитался на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Шольц подчеркнул во время встречи с членами американского Сената, что Украина нуждается в поддержке, чтобы оградить себя от российской агрессии.

"Было приятно снова пообщаться с членами Сената Соединенных Штатов, представляющими обе партии", — отметил он.

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Олаф Шольц на встрече с членами Сената США (Фото: Х)

6 февраля агентство Reuters информировало, что во время визита Шольц планировал встретиться с американскими законодателями, руководителями компаний, а также провести переговоры с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить Украину, НАТО и войну ХАМАС против Израиля.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

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