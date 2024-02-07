Сенат США провалив голосування за законопроєкт про кордон і допомогу Україні

Під час голосування не набралось необхідних 60 голосів

Сенат США (Фото - ЕРА)

Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Про це повідомило американське видання CNN.

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Під час голосування не набралось необхідних 60 голосів - було 49 проти 50.

Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

Як наголосили журналісти, блокування законопроєкту з боку республіканців у Сенаті було очікуваним – через відповідну позицію 45-го президента США Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників, включно зі спікером Майком Джонсоном.

Тепер, як очікується, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер має винести процедурне голосування щодо пакета екстреної допомоги для Ізраїлю та України, в якому вже скасовується угода про кордон. Це голосування може відбутися пізніше сьогодні ж.

5 лютого Сенат США оприлюднив пакет на $118,28 млрд, з яких $60,06 млрд – на підтримку України. Документ поєднує політику охорони кордонів із допомогою у воєнний час для України, Ізраїлю та інших союзників США. Байден закликав Конгрес "об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду".

Спікер Палати представників Джонсон заявив, що "побачив достатньо" та не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт. Також він заявив, що за цим законом "кордон ніколи не закриється".

За даними Bloomberg, сенатори-республіканці після 90-хвилинного засідання 5 лютого заявили, що заплановане на 7 лютого голосування є "надто раннім".

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