Сенат США провалил голосование за законопроект о границе и помощи Украине

Во время голосования не набралось необходимых 60 голосов

Сенат США (Фото - ЕРА)

Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Об этом сообщило американское издание CNN.

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Во время голосования не набралось необходимых 60 голосов – было 49 против 50.

Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

Как подчеркнули журналисты, блокирование законопроекта со стороны республиканцев в Сенате было ожидаемым – из-за соответствующей позиции 45-го президента США Дональда Трампа и верхушки республиканцев в Палате представителей, включая спикера Майка Джонсона.

Теперь, как ожидается, лидер большинства в Сенате Чак Шумер должен вынести процедурное голосование по пакету экстренной помощи для Израиля и Украины, в котором отменяется соглашение о границе.

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