Спікер Палати представників про законопроєкт щодо допомоги Україні: Ще гірший, ніж ми очікували

Республіканець Джонсон заявив, що якщо законопроєкт дійде до Палати представників, "він буде мертвим після прибуття"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що "побачив достатньо" та не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема на підтримку України та Ізраїлю. Також він написав у себе в X (раніше Twitter), що за цим законом "кордон ніколи не закриється".

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5 лютого Сенат США оприлюднив пакет на $118,28 млрд, з яких $60,06 млрд – на підтримку України. Документ поєднує політику охорони кордонів з допомогою у воєнний час для України, Ізраїлю та інших союзників США. Президент США Джо Байден закликав Конгрес "об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду".

"Я побачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", – зауважив він.

Джонсон процитував слова "провідного представника демократів" на переговорах та заявив, що "за цим законом кордон ніколи не закриється".

"Якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він буде мертвим після прибуття", – написав Джонсон.

26 січня він вже заявляв: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, щодо запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним для нижньої палати.

Наступного дня спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці в Палаті представників стоять перед вибором: чи хочуть вони розв'язати проблему з кордоном та допомогою Україні, чи набрати політичні бали.

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19 січня Трамп виступив проти компромісів з Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, тільки спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду щодо кордону.

2 лютого лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що наступного тижня верхня палата голосуватиме за законопроєкт про національну безпеку, який містить двопартійну угоду стосовно безпеки кордонів, а також допомогу Україні й Ізраїлю.

Наступного дня лідер більшості в Палаті представників, республіканець Майк Джонсон несподівано заявив, що палата проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на $17,6 млрд, що не передбачає додаткового фінансування для підтримки України.

4 лютого Білий дім розкритикував заяву спікера Палати представників Майка Джонсона, який у суботу ввечері анонсував окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю – без грошей для України.

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