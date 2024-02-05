Спикер Палаты представителей о законопроекте о помощи Украине: Еще хуже, чем мы ожидали

Республиканец Джонсон заявил, что если законопроект дойдет до Палаты представителей, "он будет мертвым по прибытии"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что "увидел достаточно" и не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект относительно дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля. Также он написал у себя в X (ранее Twitter), что по этому закону "граница никогда не закроется".

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5 февраля Сенат США обнародовал пакет на $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд – в поддержку Украины. Документ объединяет политику охраны границ с помощью в военное время для Украины, Израиля и других союзников США. Президент США Джо Байден призвал Конгресс "объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение".

"Я увидел достаточно. Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", – отметил он.

Джонсон процитировал слова "ведущего представителя демократов" на переговорах и заявил, что "по этому закону граница никогда не закроется".

"Если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он будет мертвым по прибытии", – написал Джонсон.

26 января он уже заявлял: если условия нового законопроекта, который готовит Сенат, о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходимым для нижней палаты.

На следующий день спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы в Палате представителей стоят перед выбором: хотят ли они решить проблему с границей и помощью Украине, или набрать политические баллы.

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19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

2 февраля лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что на следующей неделе верхняя палата будет голосовать за законопроект о национальной безопасности, содержащий двухпартийное соглашение по безопасности границ, а также помощь Украине и Израилю.

На следующий день лидер большинства в Палате представителей республиканец Майк Джонсон неожиданно заявил, что палата проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд, что не предусматривает дополнительного финансирования для поддержки Украины.

4 февраля Белый дом подверг критике заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в субботу вечером анонсировал отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю – без денег для Украины.

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