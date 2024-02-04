"Цинічний маневр". Білий дім проти ідеї республіканців розділити допомогу Україні й Ізраїлю

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Білий дім розкритикував заяву спікера Палати представників Майка Джонсона, який у суботу ввечері анонсував окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю – без грошей для України.

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Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр назвала це цинічним політичним маневром.

"Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та надає підтримку народам України й Ізраїлю. І коли законопроєкт майже готовий, республіканці у Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру", – йдеться в її коментарі.

"Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не забезпечує захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню", – сказала Жан-П'єр.

Білий дім вважає, що питання безпеки не можуть бути "політичною грою", і закликає Палату представників працювати разом із демократами, як це роблять у Сенаті.

2 лютого лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що наступного тижня верхня палата голосуватиме за законопроєкт про національну безпеку, який містить двопартійну угоду щодо безпеки кордонів і допомогу Україні й Ізраїлю.

Наступного дня лідер більшості в Палаті представників, республіканець Майк Джонсон несподівано заявив, що Палата проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на $17,6 млрд, що не передбачає додаткового фінансування для підтримки України.

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