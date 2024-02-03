Без України. Наступного тижня Палата проголосує за $17,6 млрд допомоги Ізраїлю – спікер

Майк Джонсон (Фото: ЕРА)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив республіканцям, що наступного тижня Палата проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю, що не передбачає додаткового фінансування для підтримки України. Про це повідомляє NBC News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини



За даними журналістів, у листі до колег Джонсон розкритикував законопроєкт Сенату, який передбачає поєднання допомоги Ізраїлю з фінансуванням для України та пакетом жорсткіших законів про безпеку кордонів.

"Хоча Сенат, здається, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакета після місяців закритих переговорів, їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства", – написав Джонсон, додавши, що Палаті представників "доведеться працювати над цими питаннями, і наші пріоритети мають бути розглянуті".

Джонсон розкритикував Сенат за "нездатність своєчасно затвердити відповідне законодавство", стверджуючи, що Палаті представників необхідно діяти за відсутності керівництва з боку верхньої палати на тлі "небезпечних обставин, з якими зараз стикається Ізраїль".

"Наступного тижня ми розглянемо та ухвалимо чистий, окремий ізраїльський додатковий пакет", – написав він.

Законопроєкт передбачає військову допомогу Ізраїлю в розмірі $17,6 млрд, "а також важливе фінансування для американських сил у регіоні", повідомили у пресслужбі Джонсона.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Кулеба висловив упевненість у тому, що питання стосовно схвалення Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні буде вирішено. Сказав, що "треба просто мати терпіння".

Читайте також: Вендета Трампа у Техасі. Чому колючий дріт на Ріо-Гранде важливий для України