Кулеба застеріг "інформаційних диверсантів" від зневіри. Запевнив: гроші від США будуть

"Треба просто мати терпіння і щодня працювати на результати. Саме цим ми зараз і займаємось", – заявив глава МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на допомогу Україні. Тих, хто висловлює тези про нібито припинення підтримки з боку Заходу, Кулеба в ефірі телемарафону назвав "інформаційними диверсантами".

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Коментуючи нещодавній візит до України заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд та відповідаючи на запитання, "чи є надія", що Україна все ж отримає допомогу від Штатів, Кулеба сказав: "Надія є завжди. Я хочу ще раз всім сказати: хто б не намагався завантажити українське суспільство в атмосферу сумнівів і зневіри в тому, що підтримка припиняється і ми залишимось сам на сам з агресором, – ці люди є інформаційними диверсантами".

Він нагадав про сьогоднішнє рішення Євросоюзу щодо 50 млрд для України, що, за його словами, є показником того, що підтримка продовжується.

"Є ще інші країни, яка ухвалюють свої рішення про продовження фінансування. Насамперед це країни "сімки" (G7. – Ред.). Підтримка є. Будь ласка, не слухайте нікого, хто намагається сіяти зневіру", – сказав Кулеба.

Він висловив упевненість в тому, що питання зі схваленням Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні буде вирішено.

"Треба просто мати терпіння і щодня працювати на результати. Саме цим ми зараз і займаємось", – запевнив Кулеба.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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