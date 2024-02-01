Кулеба застеріг "інформаційних диверсантів" від зневіри. Запевнив: гроші від США будуть
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на допомогу Україні. Тих, хто висловлює тези про нібито припинення підтримки з боку Заходу, Кулеба в ефірі телемарафону назвав "інформаційними диверсантами".
Коментуючи нещодавній візит до України заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд та відповідаючи на запитання, "чи є надія", що Україна все ж отримає допомогу від Штатів, Кулеба сказав: "Надія є завжди. Я хочу ще раз всім сказати: хто б не намагався завантажити українське суспільство в атмосферу сумнівів і зневіри в тому, що підтримка припиняється і ми залишимось сам на сам з агресором, – ці люди є інформаційними диверсантами".
Він нагадав про сьогоднішнє рішення Євросоюзу щодо 50 млрд для України, що, за його словами, є показником того, що підтримка продовжується.
"Є ще інші країни, яка ухвалюють свої рішення про продовження фінансування. Насамперед це країни "сімки" (G7. – Ред.). Підтримка є. Будь ласка, не слухайте нікого, хто намагається сіяти зневіру", – сказав Кулеба.
Він висловив упевненість в тому, що питання зі схваленням Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні буде вирішено.
"Треба просто мати терпіння і щодня працювати на результати. Саме цим ми зараз і займаємось", – запевнив Кулеба.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
Читайте також: Вендета Трампа у Техасі. Чому колючий дріт на Ріо-Гранде важливий для України