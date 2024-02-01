Кулеба предостерег "информационных диверсантов" от уныния. Уверил: деньги от США будут

"Надо просто иметь терпение и каждый день работать на результаты. Именно этим мы сейчас и занимаемся", – заявил глава МИД

Дмитрий Кулеба (фото – МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств на помощь Украине. Тех, кто высказывает тезисы о якобы прекращении поддержки со стороны Запада, Кулеба в эфире телемарафона назвал "информационными диверсантами".

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Комментируя недавний визит в Украину из заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и отвечая на вопрос, "есть ли надежда", что Украина все же получит помощь от Штатов, Кулеба сказал: "Надежда есть всегда. Я хочу еще раз всем сказать: кто бы не пытался погрузить украинское общество в атмосферу сомнений и уныния в том, что поддержка прекращается и мы останемся один на один с агрессором, – эти люди являются информационными диверсантами".

Он напомнил о сегодняшнем решении Евросоюза о 50 млрд для Украины, что, по его словам, является показателем того, что поддержка продолжается.

"Есть еще другие страны, которые принимают свои решения о продолжении финансирования. В первую очередь это страны "семерки" (G7. – Ред.). Поддержка есть. Пожалуйста, не слушайте никого, кто пытается сеять уныние", – сказал Кулеба.

Он выразил уверенность в том, что вопрос с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине будет решен.

"Надо просто иметь терпение и ежедневно работать на результаты. Именно этим мы сейчас и занимаемся", – заверил Кулеба.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

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