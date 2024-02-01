Кулеба предостерег "информационных диверсантов" от уныния. Уверил: деньги от США будут
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств на помощь Украине. Тех, кто высказывает тезисы о якобы прекращении поддержки со стороны Запада, Кулеба в эфире телемарафона назвал "информационными диверсантами".
Комментируя недавний визит в Украину из заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и отвечая на вопрос, "есть ли надежда", что Украина все же получит помощь от Штатов, Кулеба сказал: "Надежда есть всегда. Я хочу еще раз всем сказать: кто бы не пытался погрузить украинское общество в атмосферу сомнений и уныния в том, что поддержка прекращается и мы останемся один на один с агрессором, – эти люди являются информационными диверсантами".
Он напомнил о сегодняшнем решении Евросоюза о 50 млрд для Украины, что, по его словам, является показателем того, что поддержка продолжается.
"Есть еще другие страны, которые принимают свои решения о продолжении финансирования. В первую очередь это страны "семерки" (G7. – Ред.). Поддержка есть. Пожалуйста, не слушайте никого, кто пытается сеять уныние", – сказал Кулеба.
Он выразил уверенность в том, что вопрос с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине будет решен.
"Надо просто иметь терпение и ежедневно работать на результаты. Именно этим мы сейчас и занимаемся", – заверил Кулеба.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
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