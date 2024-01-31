Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва. Про це у X повідомила пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.
"Сьогодні ми зустрінемося з лідерами уряду, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні", – написала Брінк.
З початку повномасштабної війни Нуланд вдруге відвідує Україну. Перший раз вона прилетіла до Києва 3 грудня 2022 року.
"Всі стоять, всі борються. Усі знають, що ви переможете. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за нашу свободу теж. Ми розуміємо це, тому американський народ підтримує Україну", – заявила тоді заступниця держсекретаря США.
- Республіканці наполягають на звітності щодо питань військової допомоги Україні.
- 29 січня 2024 року до Києва приїхали генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Офісу генерального інспектора США. Вони перевірятимуть допомогу від Сполучених Штатів.
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