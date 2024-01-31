Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва

Це її другий візит в Україну від початку великої війни

Фото: Бріджит Брінк / Х

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва. Про це у X повідомила пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

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"Сьогодні ми зустрінемося з лідерами уряду, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні", – написала Брінк.

З початку повномасштабної війни Нуланд вдруге відвідує Україну. Перший раз вона прилетіла до Києва 3 грудня 2022 року.

"Всі стоять, всі борються. Усі знають, що ви переможете. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за нашу свободу теж. Ми розуміємо це, тому американський народ підтримує Україну", – заявила тоді заступниця держсекретаря США.

Республіканці наполягають на звітності щодо питань військової допомоги Україні.

29 січня 2024 року до Києва приїхали генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Офісу генерального інспектора США. Вони перевірятимуть допомогу від Сполучених Штатів.

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