Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев

Это ее второй визит в Украину с начала войны

Фото: Бриджит Бринк / Х

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев. Об этом в X сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

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"Сегодня мы встретимся с лидерами правительства, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность победе над российской агрессией в Украине", – написала Бринк.

С начала полномасштабной войны Нуланд во второй раз посещает Украину. В первый раз она прилетела в Киев 3 декабря 2022 года.

"Все стоят, все борются. Все знают, что вы победите. Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за нашу свободу тоже. Мы понимаем это, поэтому американский народ поддерживает Украину", – заявила тогда заместитель госсекретаря США.

Республиканцы настаивают на отчетности по вопросам военной помощи Украине.

29 января 2024 года в Киев приехали генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Офиса генерального инспектора США. Они будут проверять помощь Соединенных Штатов.

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