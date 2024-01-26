США хочуть, щоб до кінця 2024 року Україна стала сильнішою. Але їй потрібна допомога

У Держдепі сподіваються як і на рішення Конгресу щодо фінансування України, так і на фінансову допомогу з боку ЄС

Конгрес США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив в аналітичному центрі German Marshall Fund, що завдяки допомозі з боку американських союзників, Україна зможе стати сильнішою до кінця 2024 року. Його цитує Голос Америки.

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"Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета", – сказав він, додавши, що досягти цього, звичайно, можна шляхом ухвалення Сполученими Штатами додаткового фінансування, а також допомозі європейських союзників.

Зокрема, посадовець покладає надії на ухвалення рішення ЄС про виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

О'Браєн додав, що в обох палатах Конгресу зберігається "величезна підтримка України".

"Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування. І як помічник держсекретаря США з питань Європи я б сказав тільки, що кожного дня люди воюють і гинуть, щоб захистити їхню і нашу безпеку. І я думаю, зараз – час для того, щоб ми могли бути поруч з ними, рухаючись вперед", – наголосив він.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Президент США Джо Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників і Сенату намагався якомога предметніше змалювати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування. Про це казали у CNN.

18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

У відповідь на це Трамп застеріг республіканців від укладення угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

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