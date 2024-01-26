Пентагон закликав Конгрес схвалити запит на фінансування для України публічно і приватно

США стурбовані, що Росія шукає підтримки для фінансування власних можливостей у таких країнах, як Іран та КНДР

Сабріна Сінгх (Скриншот з відео)

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх закликала американських законодавців схвалити запит на додаткове фінансування України і публічно, і приватно. Про це вона заявила на брифінгу.

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Вона нагадала, що цього тижня відбулася зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", щоб з’ясувати, що потрібно українській армії та які у неї нагальні потреби.

"Сполучені Штати не можуть надавати пакети допомоги із грудня. Тому ми продовжуватимемо закликати Конгрес схвалити запит як публічно, так і приватно на наших засіданнях", – сказала Сінгх.

Вона додала, що Пентагон стурбований тим, що Росія шукає підтримки для фінансування власних можливостей у таких країнах, як Іран та КНДР.

Ненадання Україні військової підтримки з боку США, за словами речниці, викликає занепокоєння, адже "підтримка Сполученими Штатами України неймовірно важлива для демонстрації єдиного послання не тільки для європейського світу і Росії, але й для всього світу".

"Однак я скажу, і це важливо, не тільки Сполучені Штати зараз підтримують Україну. Наші союзники та партнери активізувалися, це стосується навчань, фінансування та підтримки. Тож справа не лише в Сполучених Штатах", – зазначила Сінгх.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Президент США Джо Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників і Сенату намагався якомога предметніше змалювати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування. Про це казали у CNN.

18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

У відповідь на це Трамп застеріг республіканців від укладення угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

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