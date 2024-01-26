Пентагон призвал Конгресс одобрить запрос на помощь для Украины публично и приватно

США обеспокоены тем, что Россия ищет поддержки для финансирования собственных возможностей в таких странах, как Иран и КНДР

Сабрина Сингх (Скриншот с видео)

Спикер Пентагона Сабрина Сингх призвала американских законодателей одобрить запрос на дополнительное финансирование Украины и публично, и частно. Об этом она заявила на брифинге.

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Она напомнила, что на этой неделе состоялась встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", чтобы выяснить, что нужно украинской армии и какие у нее насущные нужды.

"Соединенные Штаты не могут предоставлять пакеты помощи с декабря. Поэтому мы будем продолжать призывать Конгресс одобрить запрос как публично, так и приватно на наших заседаниях", – сказала Сингх.

Она добавила, что Пентагон обеспокоен тем, что Россия ищет поддержки для финансирования своих возможностей в таких странах, как Иран и КНДР.

Неоказание Украине военной поддержки со стороны США, по словам пресс-секретаря, вызывает беспокойство, ведь "поддержка Соединенными Штатами Украины невероятно важна для демонстрации единого послания не только для европейского мира и России, но и для всего мира".

"Однако я скажу, и это важно, не только Соединенные Штаты сейчас поддерживают Украину. Наши союзники и партнеры активизировались, это касается учений, финансирования и поддержки. Так что дело не только в Соединенных Штатах", – отметила Сингх.

4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили в CNN.

18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

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