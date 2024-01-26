США хотят, чтоб к концу 2024 года Украина стала сильнее. Но ей нужна помощь
Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил в аналитическом центре German Marshall Fund, что благодаря помощи со стороны американских союзников, Украина сможет стать сильнее до конца 2024 года. Его цитирует Голос Америки.
"Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Следовательно, это стратегическая цель", – сказал он, добавив, что добиться этого, конечно, можно путем принятия Соединенными Штатами дополнительного финансирования, а также помощи европейских союзников.
В частности, должностное лицо возлагает надежды на принятие решения ЕС о выделении помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
О'Брайен добавил, что в обеих палатах Конгресса сохраняется "огромная поддержка Украины".
"Проблемой остается только, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование. И как помощник госсекретаря США по Европе я бы сказал только, что каждый день люди воюют и гибнут, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас – время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед", – подчеркнул он.
- 4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили в CNN.
- 18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.
- В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.
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