США хотят, чтоб к концу 2024 года Украина стала сильнее. Но ей нужна помощь

В Госдепе надеются как на решение Конгресса по финансированию Украины, так и на финансовую помощь со стороны ЕС

Конгресс США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил в аналитическом центре German Marshall Fund, что благодаря помощи со стороны американских союзников, Украина сможет стать сильнее до конца 2024 года. Его цитирует Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Следовательно, это стратегическая цель", – сказал он, добавив, что добиться этого, конечно, можно путем принятия Соединенными Штатами дополнительного финансирования, а также помощи европейских союзников.

В частности, должностное лицо возлагает надежды на принятие решения ЕС о выделении помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

О'Брайен добавил, что в обеих палатах Конгресса сохраняется "огромная поддержка Украины".

"Проблемой остается только, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование. И как помощник госсекретаря США по Европе я бы сказал только, что каждый день люди воюют и гибнут, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас – время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед", – подчеркнул он.

4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили в CNN.

18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

Читайте также: Пентагон призвал Конгресс одобрить запрос на финансирование для Украины публично и приватно