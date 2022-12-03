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Нуланд приехала в обесточенный Киев: Все знают, что Украина победит

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 18:09
Нуланд приехала в обесточенный Киев: Все знают, что Украина победит - Фото
Виктория Нуланд (Скриншот)

Заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд сегодня находится с визитом в Киеве. С ней встретился руководитель Офиса президента Андрей Ермак. ОП предоставил LIGA.net видео встречи.

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"Все стоят, все борются. Все знают, что вы победите. Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за нашу свободу тоже. Мы понимаем это, поэтому американский народ поддерживает Украину", – заявила Нуланд.

Ермак поблагодарил Штаты за помощь и заявил, что победа Украины "будет нашей общей победой".

"Хотя Киев сейчас почти без освещения, вы сможете лично увидеть реальную ситуацию и убедиться, что украинцы остаются мужественными, не покидают свои города, продолжают бороться. Вы глубоко осведомлены о ситуации в Украине. Все знают, как сильно вы поддерживаете нашу страну", – сказал Ермак.

  • 30 ноября Блинкен заявил, что США работают над передачей ПВО Украине и хотят инвестировать в советское оружие.
  • По данным NYT, США заняты решением проблемы износа орудий ВСУ из-за интенсивных дуэлей артиллерии.
Оксана Житнюк
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война киев виктория нуланд
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