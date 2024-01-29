В Україну приїхали інспектори Пентагону та Держдепу. Перевірятимуть допомогу від США

Інспектори сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою України з боку США

Інспектори США у Києві (Фото: Ambassador Bridget A. Brink/X)

До Києва приїхали генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Офісу генерального інспектора США. Про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

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За її словами, американські чиновники зустрінуться з українським урядом.

"Вони сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою України з боку США", – заявила Брінк.

Раніше ж американський канал CNN з посиланням на співрозмовників, знайомих із питанням, написав, що в Сенаті США дійшли згоди щодо безпеки кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні.

Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити двопартійний законопроєкт про безпеку кордону з Мексикою.

Спікер Палати представників Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45 президентом США Дональдом Трампом, відомим своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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