CNN пише, що Сенат США дійшов згоди щодо допомоги Україні. Його опублікують наступного тижня

Очікується, що угода Сенату щодо безпеки кордонів та допомоги Україні буде оприлюднена наступного тижня

Лідери демократів і республіканців у Сенаті США Чак Шумер та Мітч Макконнелл (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Американський канал CNN з посиланням на співрозмовників, які знайомі з питанням, пише, що в Сенаті США дійшли згоди щодо безпеки кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні.

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Видання пише, що переговорники в Сенаті погодилися посилити міграційну політику на південному кордоні.

"Цей крок спрямований на припинення сплеску мігрантів, який захлеснув федеральну владу протягом останніх кількох місяців", – йдеться у повідомленні.

Публікація угоди очікується вже наступного тижня.

CNN зазначає, що план чинитиме тиск на Республіканську партію, оскільки 45-й президент США Дональд Трамп закликав однопартійців ухвалити "тільки ідеальний" законопроєкт.

Раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити двопартійний законопроєкт про безпеку кордону з Мексикою.

Спікер Палати представників Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Дональдом Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом з безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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