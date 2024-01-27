CNN пише, що Сенат США дійшов згоди щодо допомоги Україні. Його опублікують наступного тижня
Американський канал CNN з посиланням на співрозмовників, які знайомі з питанням, пише, що в Сенаті США дійшли згоди щодо безпеки кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні.
Видання пише, що переговорники в Сенаті погодилися посилити міграційну політику на південному кордоні.
"Цей крок спрямований на припинення сплеску мігрантів, який захлеснув федеральну владу протягом останніх кількох місяців", – йдеться у повідомленні.
Публікація угоди очікується вже наступного тижня.
CNN зазначає, що план чинитиме тиск на Республіканську партію, оскільки 45-й президент США Дональд Трамп закликав однопартійців ухвалити "тільки ідеальний" законопроєкт.
Раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити двопартійний законопроєкт про безпеку кордону з Мексикою.
- Спікер Палати представників Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Дональдом Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.
- 19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом з безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.
- Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
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