CNN пишет, что Сенат США пришел к соглашению по помощи Украине. Его опубликуют на неделе

Ожидается, что соглашение Сената по безопасности границ и помощи Украине, будет обнародовано на следующей неделе

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Американский канал CNN со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом, пишет, что в Сенате США пришли к соглашению по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продолжение помощи Украине.

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Издание пишет, что переговорщики в Сенате согласились ужесточить миграционную политику на южной границе.

"Этот шаг направлен на прекращение всплеска мигрантов, который захлестнул федеральные власти в течение последних нескольких месяцев", — говорится в сообщении.

Публикация соглашения ожидается уже на следующей неделе.

CNN отмечает, что план окажет давление на Республиканскую партию, поскольку 45-й президент США Дональд Трамп призвал однопартийцев принять "только идеальный" законопроект.

Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект о безопасности границы с Мексикой.

Спикер Палаты представителей Джонсон ранее заявлял, что часто обсуждает вопрос усиления границ с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который известен своими предостережениями республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине до того, как они "получат все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

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