Байден выпустил заявление по безопасности границ США: Примите законопроект и я его подпишу

Байден заявил, что переговоры насчет границы в Конгрессе и обеспечение безопасности будут победой для США

Джо Байден (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект о безопасности границы с Мексикой, который предусматривает продолжение помощи Украине. Об этом сказано в заявлении на сайте Белого дома.

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По его словам, два месяца назад он поручил своей команде начать переговоры в Сенате, чтобы решить вопрос границы.

"Вот уже несколько недель они этим занимаются. Работаем круглосуточно. То, что было согласовано, могло бы – если бы было принято в законе – стать самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границ, который когда-либо был", — заявил Байден.

Он отметил, что решение дало бы ему новые чрезвычайные полномочия по закрытию границы, если она будет перегруженной.

Глава Белого дома подчеркнул, что в новое финансирование входят 1300 агентов пограничной службы, 375 иммиграционных судей, 1600 офицеров по вопросам убежища и более 100 новейших инспекционных машин, которые помогут обнаружить и остановить фентанил на границе.

"И если бы мне предоставили такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот день, когда подпишу закон. Обеспечение безопасности границы посредством этих переговоров — победа для Америки. Для всех, кто требует ужесточения контроля, это способ сделать это. Если вы серьезно относитесь к кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу", — резюмировал американский лидер.

Спикер Палаты представителей Джонсон ранее заявлял, что часто обсуждает вопрос усиления границ с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который известен своими предостережениями республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине до того, как они "получат все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

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